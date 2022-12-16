İz Sürücü filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1979 yılında vizyona giren Son Ültimatom filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, İz Sürücü filminin konusu ne? İz Sürücü filminin oyuncuları kim? İz Sürücü filminin IMDb puanı kaç?
İz Sürücü (Stalker), yönetmenliğindeki Andrey Tarkovski'nin, senaristliğinde Boris Natanoviç Strugatski ve Arkadi Natanoviç Strugatski'yle birlikte çalıştığı, 1979 yapımlı bir bilim kurgu/macera filmidir.
İZ SÜRÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hikâyenin çıkış noktası, bölge olarak isimlendirilen bir bölgenin sınırında bulunan, belirsiz bir zaman ve ülkedeki bir şehirdir. Bu bölgede garip olaylar, nedeni anlaşılamayan gizemli fenomenler cereyan etmektedir. Dünya dışı bir uygarlığın ziyareti mi, yoksa garip bir göktaşı çarpması mı - kimse bilmiyordur. Bölge tahliye edildi ??ve askerî koruma altına alınarak tecrid edilir.
İZ SÜRÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alexander Kaidanovsky
Anatoli Solonitsyn
Nikolai Grinko
İZ SÜRÜCÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
İz Sürücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.
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