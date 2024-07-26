İntikamcı filminin konusu ne? İntikamcı filminin oyuncuları kim?

İntikamcı (Avenger) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İntikamcı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikamcı filminin konusu ne? İntikamcı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 18:05
İntikamcı filminin konusu ne? İntikamcı filminin oyuncuları kim?
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İntikamcı filminin yönetmen koltuğunda Robert Markowitz oturuyor. Filmin senaristliğini Alan Sharp üstleniyor. Peki, İntikamcı filminin konusu ne? İntikamcı filminin oyuncuları kim? 

İNTİKAMCI FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyayı tehdit eden bir operasyonu engellemeye çalışan CIA ajanının nefes kesen hikâyesi...

İNTİKAMCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Cromwell

Timothy Hutton

Sam Elliott

Lucy Russell

Jamie Bartlett

William Hope

Garth Breytenbach

Joe Vaz

David Hayman

Antonio David Lyons

Jacqui Chan

Justin Shaw

Patrick Walton Jr.

İNTİKAMCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikamcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.


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