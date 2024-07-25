Şans Eseri filminin konusu ne? Şans Eseri filminin oyuncuları kim?

Şans Eseri (Coup de Chance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şans Eseri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şans Eseri filminin konusu ne? Şans Eseri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 19:57
Şans Eseri filminin konusu ne? Şans Eseri filminin oyuncuları kim?
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Şans Eseri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Woody Allen üstleniyor. Peki, Şans Eseri filminin konusu ne? Şans Eseri filminin oyuncuları kim? 

ŞANS ESERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, mutlu bir evliliği olan Fanny'nin yıllar sonra rastladığı lise arkadaşı Alain ile yeniden görüşmeye başlamasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Fanny ve Jean, Paris’in seçkin bir mahallesinde, muhteşem bir dairede yaşayan çok başarılı, ideal evli bir çifttir. Birbirlerini ilk kez gördüklerinden beri aşıklardır. Ancak bir gün Fanny eski lise arkadaşı Alain ile karşılaşır ve her şey değişmeye başlar. İkili tekrar tekrar görüşür ve daha da yakınlaşır.

ŞANS ESERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lou de Laage

Niels Schneider

Anna Laik

Melvil Poupaud

Yannick Choirat

Guillaume de Tonquedec

ŞANS ESERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şans Eseri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.


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