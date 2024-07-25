Oyunbozan filminin konusu ne? Oyunbozan filminin oyuncuları kim?
Oyunbozan (Systemsprenger) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunbozan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Oyunbozan filminin konusu ne? Oyunbozan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Oyunbozan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nora Fingscheidt üstleniyor. Peki, Oyunbozan filminin konusu ne? Oyunbozan filminin oyuncuları kim?
OYUNBOZAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Sık sık saldırganlaşan ve öfke sorunu yaşayan 9 yaşındaki Benni’nin bu sorununun çözümü için annesi onu Sosyal Hizmetlere teslim etmekten başka bir çare bulamaz. Ancak küçük Benni annesinden ayrı olmak istememektedir. Bunun da etkisiyle kendisine hiçbir geçici ailenin yanında düzen kuramaz ve öfkesi nedeniyle geri döner. Kaldığı bakımevinden onu getirip götürmekle görevli Micha ile güzel bir bağ kurarlar. Micha, Benni’ye doğanın ve insanlardan uzak olmanın iyi geleceğini düşünür. Bir doğa kampına giderler ve Benni hayatının en güzel 3 haftasını yaşar. Asıl soru kamp dönüşü neler olacağıdır.
OYUNBOZAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Helena Zengel
Albrecht Schuch
Gabriela Maria Schmeide
Lisa Hagmeister
Melanie Straub
Victoria Trauttmansdorff
Tedros Teclebrhan
Matthias Brenner
Barbara Philipp
OYUNBOZAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Oyunbozan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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