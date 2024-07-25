Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:14

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:14

Oyunbozan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nora Fingscheidt üstleniyor. Peki, Oyunbozan filminin konusu ne? Oyunbozan filminin oyuncuları kim?

OYUNBOZAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sık sık saldırganlaşan ve öfke sorunu yaşayan 9 yaşındaki Benni’nin bu sorununun çözümü için annesi onu Sosyal Hizmetlere teslim etmekten başka bir çare bulamaz. Ancak küçük Benni annesinden ayrı olmak istememektedir. Bunun da etkisiyle kendisine hiçbir geçici ailenin yanında düzen kuramaz ve öfkesi nedeniyle geri döner. Kaldığı bakımevinden onu getirip götürmekle görevli Micha ile güzel bir bağ kurarlar. Micha, Benni’ye doğanın ve insanlardan uzak olmanın iyi geleceğini düşünür. Bir doğa kampına giderler ve Benni hayatının en güzel 3 haftasını yaşar. Asıl soru kamp dönüşü neler olacağıdır.

OYUNBOZAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Helena Zengel

Albrecht Schuch

Gabriela Maria Schmeide

Lisa Hagmeister

Melanie Straub

Victoria Trauttmansdorff

Tedros Teclebrhan

Matthias Brenner

Barbara Philipp

OYUNBOZAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Oyunbozan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.