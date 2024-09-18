Savaş Sanatı 2 filminin konusu ne? Savaş Sanatı 2 filminin oyuncuları kim?
Savaş Sanatı 2 (The Art Of War 2: Betrayal) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Savaş Sanatı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Savaş Sanatı 2 filminin konusu ne? Savaş Sanatı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Savaş Sanatı 2 filminin yönetmen koltuğunda Josef Rusnak oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Bourque ve Keith Shaw üstleniyor. Peki, Savaş Sanatı 2 filminin konusu ne? Savaş Sanatı 2 filminin oyuncuları kim?
SAVAŞ SANATI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Ajan Neil Shaw emeklilikten çağrılır ve kendisini önde gelen birkaç Senatöre suikast planının ortasında bulur ve yakın zamanda işlenen bir cinayetin sorumluluğunu üstlenir.
SAVAŞ SANATI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lochlyn Munro
Wesley Snipes
Rachel Hayward
Michael Ryan
Winston Rekert
Anna Mae Routledge
Scott Heindl
Olivia Cheng
Athena Karkanis
Ryan Mcdonald
Paul Bae
Clifford W. Stewart
Eric Brecker
Kenneth W. Yanko
Dean Redman
SAVAŞ SANATI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Savaş Sanatı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.
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