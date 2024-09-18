Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:14

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:14

Savaş Sanatı 2 filminin yönetmen koltuğunda Josef Rusnak oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Bourque ve Keith Shaw üstleniyor. Peki, Savaş Sanatı 2 filminin konusu ne? Savaş Sanatı 2 filminin oyuncuları kim?

SAVAŞ SANATI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ajan Neil Shaw emeklilikten çağrılır ve kendisini önde gelen birkaç Senatöre suikast planının ortasında bulur ve yakın zamanda işlenen bir cinayetin sorumluluğunu üstlenir.

SAVAŞ SANATI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lochlyn Munro

Wesley Snipes

Rachel Hayward

Michael Ryan

Winston Rekert

Anna Mae Routledge

Scott Heindl

Olivia Cheng

Athena Karkanis

Ryan Mcdonald

Paul Bae

Clifford W. Stewart

Eric Brecker

Kenneth W. Yanko

Dean Redman

SAVAŞ SANATI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Savaş Sanatı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.