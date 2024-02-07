Bal filminin konusu ne? Bal filminin oyuncuları kim?
Bal filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bal filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bal filminin konusu ne? Bal filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bal filminin yönetmen koltuğuda Semih Kaplanoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Orçun Köksal ve Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Peki, Bal filminin konusu ne? Bal filminin oyuncuları kim?
BAL FİLMİNİN KONUSU NE?
Bal filminde 7 yaşındaki Yusuf’un iç dünyası Karadeniz’in büyüsel ortamı içerisinde aktarılmıştır. Filmde Yusuf’un anne-babasıyla ve okulda öğretmeni ve arkadaşları ile olan ilişkileri aktarılmıştır. Yusuf’un babası arıcılık işi ile uğraşırken annesi çay tarlasında çalışan bir kadındır. Film Yakup’un kovandan bal almak için iple ağaca tırmanması ve ipin bağlı olduğu dalın kırılmaya başlaması ve Yakup’un kaygılı biçimde beklemesiyle başlamaktadır. Film Yusuf’un babasının ağaçtan düşüp ölmeden önce Yusuf’un yaşadıklarını anlatmaktadır.
BAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Erdal Beşikçioğlu
Tülin Özen
Bora Altaş
Alev Uçarer
Selami Gökçe
Özkan Akçay
Adem Kurkut
Daniela Valentine
BAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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