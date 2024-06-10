Viyana'da eğitim alan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de gündem oldu

Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:16

Güncelleme: 10.06.2024 - 13:16

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması 9 Haziran Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Programa katılan Menekşe Koyuncu isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.

Koyuncu yarışmanın başında İmirzalıoğlu'na "Hoş bulduk Ezel Bey" diye seslendi. Yarışmacı birinci baraj sorularına cevap vererek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Solucan gübresi üretimi yaptığını belirten yarışmacı, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir" dedi.

Yarışmacının altıncı soruda karşısına, 'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?' sorusu çıktı. Yarışmacı joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı.

Yarışmacı, yarışmadan 30 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

