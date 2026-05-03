3.05.2026 20:33:00
Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher: Never Go Back) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Zwick ve Richard Wenk üstleniyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim? 

ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN KONUSU NE?

Kendine özgü adalet anlayışı olan Jack Reacher (Tom Cruise) merakla beklenen devam filmi Jack Reacher: Asla Geri Dönme ile yeniden sinemaya geliyor.

Binbaşı Susan Turner (Cobie Smulders), Reacher'ın eski soruşturma biriminin başındaki isimdir ve vatana ihanetten tutuklanmıştır. Susan'ın masum olduğuna inanan Reacher, onu hapishaneden çıkarmalı ve isimlerini temize çıkararak hayatlarını kurtarmak için büyük bir hükümet komplosunun ardındaki gerçeği ortaya koymalıdır.

ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Cobie Smulders

Robert Knepper

Aldis Hodge

ASLA GERİ DÖNME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

Dwayne 'The Rock' Johnson'a cam filmi cezası! Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden Dwayne “The Rock” Johnson, katıldığı bir tören sonrası Los Angeles’ta trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracındaki renkli cam filmi nedeniyle ceza kesilen ünlü yıldızın, işlem sırasında sergilediği sakin tavırlar ve polisle el sıkışarak ayrılması takdir topladı.
Eleştirmenler yerdi, seyirci beğendi: Michael Jackson filmi gişede rekor kırdı! "Popun Kralı" Michael Jackson’ın hayatını konu alan "Michael" filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünya çapında 217 milyon dolarlık hasılat elde ederek tarihe geçti. Eleştirmenlerin zayıf notuna ve aile içindeki çatlak seslere rağmen film, gişede Oppenheimer ve Bohemian Rhapsody gibi dev yapımları geride bırakarak zirveye yerleşti.
Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi Evde sakin bir hafta sonu planlayanlar için farklı türlerden seçilmiş 5 film, keyifli bir izleme listesi sunuyor.