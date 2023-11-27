Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:36

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:36

Jeanne du Barry filminin yönetmen koltuğuda Maïwenn oturuyor. Filmin senaristliğini Maïwenn ve Teddy Lussi-Modeste üstleniyor. Peki, Jeanne du Barry filminin konusu ne? Jeanne du Barry filminin oyuncuları kim?

JEANNE DU BARRY FİLMİNİN KONUSU NE?

Sosyal olarak yükselmeye hevesli sıradan bir kız olan Jeanne Vaubernier, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için kendine özgü çekiciliğini kullanır. Jeanne'nin sayesinde zenginleşen sevgilisi Count du Barry, onu Kral ile tanıştırmak ister ve Richelieu Dükü aracılığıyla bir toplantı organize eder. Ancak görüşme beklenenden bambaşka geçer ve XV. Louis ve Jeanne, birbirlerine ilk görüşte aşık olur. Kral, Jeanne sayesinde yaşamın zevkini yeniden keşfeder. Ancak çok geçmeden skandal patlar. Kimse sokaklardan gelen bir kadını sarayda istememektedir.

JEANNE DU BARRY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp - Ludwig XV.

Maiwenn - Jeanne du Barry

Pierre Richard - Duc de Richelieu

Diego Le Fur - Le Dauphin

Pauline Pollmann - Marie Antoinette

Benjamin Lavernhe - La Borde

Melvil Poupaud - Hrabia du Barry

India Hair - Adélaïde de France

Raphaël Quenard - Grand Chamberlain

Capucine Valmary - Louise de France

Marianne Basler - Anne Bécu

Micha Lescot - Mercy

Marie Bokillon - Elisabeth Vigée-Lebrun

Noémie Lvovsky - Comtesse de Noailles

Laura Le Velly - Sophie

Suzanne de Baecque - Victoire de France

Aurélie Vérillon - Adélaïde Labille-Guiard

Robin Renucci - Monsieur Dumousseaux

Luna Carpiaux - Elisabeth Vigée-Lebrun

Pascal Greggory - Duc d’Aiguillon

Erika Sainte - Anne, la mère de Jeanne enfant

Grégoire Oestermann - Louis-Nicolas Maudoux

Nathalie Richard - Madame de la Roche Fontenille

Patrick d'Assumçao - Duc de Choiseul

Vincent Colombe - Le gynécologue

Coralie Russier - Béatrix de Choiseul-Stainville

Yann Frisch - Le magicien

Vincent Schmitt - Le Grand Aumônier

Laurent Grevill - L'artiste peintre

Caroline Chaniolleau - Madame de la Garde

Stanislas Stanic - Narrator

Éric Denize - Anne-Charles Lorry

Alexandre Styker - Edouard

Teddy Lussi-Modeste - Germain Pichault de La Martinière

Bernard Nissille - Père Gomard

David Decraene - King Understudy

Manon Rony - Félicité

JEANNE DU BARRY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jeanne du Barry filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.