Jeanne du Barry filminin konusu ne? Jeanne du Barry filminin oyuncuları kim?
Jeanne du Barry filmi beyazperdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jeanne du Barry filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jeanne du Barry filminin konusu ne? Jeanne du Barry filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Jeanne du Barry filminin yönetmen koltuğuda Maïwenn oturuyor. Filmin senaristliğini Maïwenn ve Teddy Lussi-Modeste üstleniyor. Peki, Jeanne du Barry filminin konusu ne? Jeanne du Barry filminin oyuncuları kim?
JEANNE DU BARRY FİLMİNİN KONUSU NE?
Sosyal olarak yükselmeye hevesli sıradan bir kız olan Jeanne Vaubernier, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için kendine özgü çekiciliğini kullanır. Jeanne'nin sayesinde zenginleşen sevgilisi Count du Barry, onu Kral ile tanıştırmak ister ve Richelieu Dükü aracılığıyla bir toplantı organize eder. Ancak görüşme beklenenden bambaşka geçer ve XV. Louis ve Jeanne, birbirlerine ilk görüşte aşık olur. Kral, Jeanne sayesinde yaşamın zevkini yeniden keşfeder. Ancak çok geçmeden skandal patlar. Kimse sokaklardan gelen bir kadını sarayda istememektedir.
JEANNE DU BARRY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp - Ludwig XV.
Maiwenn - Jeanne du Barry
Pierre Richard - Duc de Richelieu
Diego Le Fur - Le Dauphin
Pauline Pollmann - Marie Antoinette
Benjamin Lavernhe - La Borde
Melvil Poupaud - Hrabia du Barry
India Hair - Adélaïde de France
Raphaël Quenard - Grand Chamberlain
Capucine Valmary - Louise de France
Marianne Basler - Anne Bécu
Micha Lescot - Mercy
Marie Bokillon - Elisabeth Vigée-Lebrun
Noémie Lvovsky - Comtesse de Noailles
Laura Le Velly - Sophie
Suzanne de Baecque - Victoire de France
Aurélie Vérillon - Adélaïde Labille-Guiard
Robin Renucci - Monsieur Dumousseaux
Luna Carpiaux - Elisabeth Vigée-Lebrun
Pascal Greggory - Duc d’Aiguillon
Erika Sainte - Anne, la mère de Jeanne enfant
Grégoire Oestermann - Louis-Nicolas Maudoux
Nathalie Richard - Madame de la Roche Fontenille
Patrick d'Assumçao - Duc de Choiseul
Vincent Colombe - Le gynécologue
Coralie Russier - Béatrix de Choiseul-Stainville
Yann Frisch - Le magicien
Vincent Schmitt - Le Grand Aumônier
Laurent Grevill - L'artiste peintre
Caroline Chaniolleau - Madame de la Garde
Stanislas Stanic - Narrator
Éric Denize - Anne-Charles Lorry
Alexandre Styker - Edouard
Teddy Lussi-Modeste - Germain Pichault de La Martinière
Bernard Nissille - Père Gomard
David Decraene - King Understudy
Manon Rony - Félicité
JEANNE DU BARRY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Jeanne du Barry filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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