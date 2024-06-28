Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:43

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:43

Joker filminin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Phillips ve Scott Silver üstleniyor. Peki, Joker filminin konusu ne? Joker filminin oyuncuları kim?

JOKER FİLMİNİN KONUSU NE?

Gotham City'de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur'un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy (Mutlu) adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur'un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamayacaktır. Arthur zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla gözü dönmüş bir katil olagelen alter egosu Joker'e dönüşür.

JOKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix

Zazie Beetz

Josh Pais

Frances Conroy

Marc Maron

Robert De Niro

Brett Cullen

Shea Whigham

Bill Camp

Glenn Fleshler

Leigh Gill

Sondra James

Murphy Guyer

Douglas Hodge

Sharon Washington

Hannah Gross

Frank Wood

Brian Tyree Henry

April Grace

Ray Iannicelli

Bryan Callen

JOKER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Joker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.