Joker filminin konusu ne? Joker filminin oyuncuları kim?
Joker filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Joker filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Joker filminin konusu ne? Joker filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Joker filminin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Phillips ve Scott Silver üstleniyor. Peki, Joker filminin konusu ne? Joker filminin oyuncuları kim?
JOKER FİLMİNİN KONUSU NE?
Gotham City'de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur'un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy (Mutlu) adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur'un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamayacaktır. Arthur zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla gözü dönmüş bir katil olagelen alter egosu Joker'e dönüşür.
JOKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joaquin Phoenix
Zazie Beetz
Josh Pais
Frances Conroy
Marc Maron
Robert De Niro
Brett Cullen
Shea Whigham
Bill Camp
Glenn Fleshler
Leigh Gill
Sondra James
Murphy Guyer
Douglas Hodge
Sharon Washington
Hannah Gross
Frank Wood
Brian Tyree Henry
April Grace
Ray Iannicelli
Bryan Callen
JOKER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Joker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.
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