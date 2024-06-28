İstila: Zamanın Sonu filminin konusu ne? İstila: Zamanın Sonu filminin oyuncuları kim?

İstila: Zamanın Sonu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İstila: Zamanın Sonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İstila: Zamanın Sonu filminin konusu ne? İstila: Zamanın Sonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:49
İstila: Zamanın Sonu filminin konusu ne? İstila: Zamanın Sonu filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

İstila: Zamanın Sonu filminin yönetmen koltuğunda Fedor Bondarchuk oturuyor. Peki, İstila: Zamanın Sonu filminin konusu ne? İstila: Zamanın Sonu filminin oyuncuları kim? 

İSTİLA: ZAMANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya yüzeyine uzaydan yabancı bir cismin düşmesi sonucu insanlık tarihi "önce" ve "sonra" diye ikiye bölünmüştür ve üzerinden 3 yıl geçmiştir. Moskova Chertanov'da yaşayan ve sıradan bir kız olan Yulya Lebedeva(Irina Starshenbaum) laboratuvarda kobay olarak tavşan rolünü üstlenmeye zorlanır çünkü uzaylılar ile temas eden tek kişidir ve bilim insanları insan ırkını daha da güçlendirmek istemektedir.

İSTİLA: ZAMANIN SONU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Irina Starshenbaum
  • Rinal Mukhametov
  • Aleksandr Petrov

İstila: Zamanın Sonu haberleri konusu nedir? haberleri film konusu haberleri

İlgili Haberler

Aranan Adam (Wanted Man) filminin konusu ne? Aranan Adam filminin oyuncuları kim?

Aranan Adam (Wanted Man) filminin konusu ne? Aranan Adam filminin oyuncuları kim?
Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Ters Yüz 2 filminin konusu ne? Ters Yüz 2 filmi kimler seslendiriyor?

Ters Yüz 2 filminin konusu ne? Ters Yüz 2 filmi kimler seslendiriyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler