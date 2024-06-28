Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:49

İstila: Zamanın Sonu filminin yönetmen koltuğunda Fedor Bondarchuk oturuyor. Peki, İstila: Zamanın Sonu filminin konusu ne? İstila: Zamanın Sonu filminin oyuncuları kim?

İSTİLA: ZAMANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya yüzeyine uzaydan yabancı bir cismin düşmesi sonucu insanlık tarihi "önce" ve "sonra" diye ikiye bölünmüştür ve üzerinden 3 yıl geçmiştir. Moskova Chertanov'da yaşayan ve sıradan bir kız olan Yulya Lebedeva(Irina Starshenbaum) laboratuvarda kobay olarak tavşan rolünü üstlenmeye zorlanır çünkü uzaylılar ile temas eden tek kişidir ve bilim insanları insan ırkını daha da güçlendirmek istemektedir.

İSTİLA: ZAMANIN SONU FİLMİ OYUNCULARI KİM?