Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:20

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:20

Ölüm Gecesi filminin yönetmen koltuğunda Serge Rodnunsky, Tom Duncan ve Miles Feldman oturuyor. Filmin senaristliğini Tom Duncan üstleniyor. Peki, Ölüm Gecesi filminin konusu ne? Ölüm Gecesi filminin oyuncuları kim?

ÖLÜM GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Mimar Walter Craig, şehrin dışında bir çiftlikte verilmekte olan bir partiye davetlidir. Çiftliğe vardığında daha önce bu eve geldiği hissine kapılır. Dahası partiye katılan insanların hepsine de kendisine tanıdık gözükmektedirler fakat hiçbiri Walter'la daha önce karşılaşmamıştır. Daha sonra Walter hepsine, onlarla daha önce tanıştığını ve sürekli tekrarlanan bir rüyanın içinde olduğunu söyler.

Ona göre güzel ve sakin bir biçimde başlayan bu rüya, bir noktadan sonra korkutucu bir hal almaya ve içinde çıkamadığı bir kabus haline dönüşmektedir. Partiye katılanlar, Walter'ın orada bulunan insanların yapacakları ya da başlarına gelecek şeyleri önceden söylemesiyle ona inanmaya başlarlar. Hiçbiriyle ilgili daha önceden edindiği özel bir bilgi olmayan Walter, bu tekrarlanan rüya sayesinde hepsinin açıklayamadıkları garip hikayelerinin olduğunu bilmektedir. Nitekim gece uzundur ve her bir konuk başlarına gelen şeyleri diğer konuklarla paylaşmaya başlar.

ÖLÜM GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Karrie Maclaine

Cameron Zeidler

Jon Thomas

Patrick Pinson

Olson Rizzon

Tom Brennan

Brian Crowe

Katie Swain

Richard Finley

Tara Taylor

Pat Pinson

Rizzo

Joseph Stanley

Jon Mozanter

Rob Powell

ÖLÜM GECESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.