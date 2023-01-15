Journeyman filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2017 yılında vizyona giren Journeyman filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Journeyman filminin konusu ne? Journeyman filminin oyuncuları kim? Journeyman filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:39
Journeyman filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Journeyman, yönetmenliğini ve senaristliğini Paddy Considine'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram filmidir.

JOURNEYMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya orta siklet boks şampiyonu olan Matty Burton, artık kariyerinin sonuna gelmiştir.

JOURNEYMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Whittaker

Paddy Considine

Tony Pitts

Paul Popplewell

Anthony Welsh

JOURNEYMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Journeyman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.


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