Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:15

K-9 filminin yönetmen koltuğunda Rod Daniel oturuyor. Senaristliğini Reid Carolin ve Brett Rodriguez üstleniyor. Peki, K-9 filminin konusu ne? K-9 filminin oyuncuları kim?

K-9 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggş'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.

K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum

Luke Forbes

Ethan Suplee

K-9 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

K-9 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.