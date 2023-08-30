Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:10

Godzilla 2 filminin yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor. Senaristliğini Michael Dougherty, Zach Shields, Max Borenstein üstleniyor. Peki, Godzilla 2 filminin konusu ne? Godzilla 2 filminin oyuncuları kim?

GODZİLLA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Godzilla II: Canavarlar Kralı, kıyametin eşiğinde olan yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini konu ediniyor. Kripto-zooloji kuruluşu Monarch'ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaklardır çünkü aralarında Godzilla'nın da bulunduğu tanrısal yaratıklar Mothra, Rodan ve Godzilla'nın baş düşmanı Üç Başlı Kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait olan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük yarışına girer ve insanoğlunun varlığını tehlikeye sokarlar.

GODZİLLA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kyle Chandler

Vera Farmiga

Millie Bobby Brown

GODZİLLA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Godzilla 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.