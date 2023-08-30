Godzilla 2 filminin konusu ne? Godzilla 2 filminin oyuncuları kim?
Godzilla 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Godzilla 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Godzilla 2 filminin konusu ne? Godzilla 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Godzilla 2 filminin yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor. Senaristliğini Michael Dougherty, Zach Shields, Max Borenstein üstleniyor. Peki, Godzilla 2 filminin konusu ne? Godzilla 2 filminin oyuncuları kim?
GODZİLLA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Godzilla II: Canavarlar Kralı, kıyametin eşiğinde olan yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini konu ediniyor. Kripto-zooloji kuruluşu Monarch'ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaklardır çünkü aralarında Godzilla'nın da bulunduğu tanrısal yaratıklar Mothra, Rodan ve Godzilla'nın baş düşmanı Üç Başlı Kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait olan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük yarışına girer ve insanoğlunun varlığını tehlikeye sokarlar.
GODZİLLA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kyle Chandler
Vera Farmiga
Millie Bobby Brown
GODZİLLA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Godzilla 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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