K-Pax filminin konusu nedir? K-Pax filmi ne zaman çekildi? K-Pax filmi oyuncuları kimler?
K-Pax filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler K-Pax filminin konusunu, oyuncularını ve ne zaman, nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, K-Pax filminin konusu nedir? K-Pax filmi ne zaman çekildi? K-Pax filmi oyuncuları kimler?
2001 yılında vizyona giren K-Pax filminin yönetmen koltuğunda Iain Softley oturuyor. Filmin senaryosu ise Charles Leavitt tarafından kaleme alındı. İşte, K-Pax filmine dair ayrıntılar...
K-PAX FİLMİ KONUSU NEDİR?
Prot isimli esrarengiz bir adam, tuhaf tavırları nedeniyle bir psikiyatri kliniğinde stabilize hale getirilmeye çalışılmaktadır. Prot, K-PAX isimli bir gezegenden geldiğini iddia etmekte ve doktorların tüm karşı çıkışlarına rağmen sunduğu bu geçmişinde diretmektedir. Onunla ilgilenen doktor olan Mark Powell ise bu adamın sadece kendisini değil, diğer insanları da anlattığı hikayelerle etkilediğini fark eder. Prot'un tüm anlattıkları insanların kafasını günden güne biraz daha kurcalamaya başlayacaktır.
K-PAX FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kevin Spacey - Prot
Jeff Bridges - Dr. Mark Powell
Mary McCormack - Pachel Powell
Alfre Woodard - Dr. Cloudia Villars
David Patrick Kelly - Howie
Celia Weston - Doris Weston
Peter Gerety - Sal
Saul Williams - Ernie
Ajay Naidu - Dr. Chakraborty
Aaron Paul - Michael Powell
Kimberly Scott - Joyce Trexler
Conchata Ferrell - Betty McAllister
Tracy Vilar - Maria
John Toles Bey - Russell
Brian Howe - Steve
K-PAX FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?
K-Pax filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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