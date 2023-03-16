K-Pax filminin konusu nedir? K-Pax filmi ne zaman çekildi? K-Pax filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:46

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 11:46

2001 yılında vizyona giren K-Pax filminin yönetmen koltuğunda Iain Softley oturuyor. Filmin senaryosu ise Charles Leavitt tarafından kaleme alındı. İşte, K-Pax filmine dair ayrıntılar...

K-PAX FİLMİ KONUSU NEDİR?

Prot isimli esrarengiz bir adam, tuhaf tavırları nedeniyle bir psikiyatri kliniğinde stabilize hale getirilmeye çalışılmaktadır. Prot, K-PAX isimli bir gezegenden geldiğini iddia etmekte ve doktorların tüm karşı çıkışlarına rağmen sunduğu bu geçmişinde diretmektedir. Onunla ilgilenen doktor olan Mark Powell ise bu adamın sadece kendisini değil, diğer insanları da anlattığı hikayelerle etkilediğini fark eder. Prot'un tüm anlattıkları insanların kafasını günden güne biraz daha kurcalamaya başlayacaktır.

K-PAX FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Spacey - Prot

Jeff Bridges - Dr. Mark Powell

Mary McCormack - Pachel Powell

Alfre Woodard - Dr. Cloudia Villars

David Patrick Kelly - Howie

Celia Weston - Doris Weston

Peter Gerety - Sal

Saul Williams - Ernie

Ajay Naidu - Dr. Chakraborty

Aaron Paul - Michael Powell

Kimberly Scott - Joyce Trexler

Conchata Ferrell - Betty McAllister

Tracy Vilar - Maria

John Toles Bey - Russell

Brian Howe - Steve

K-PAX FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

K-Pax filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.