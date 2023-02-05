Kabuktaki Hayalet filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Kabuktaki Hayalet filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kabuktaki Hayalet filminin konusu ne? Kabuktaki Hayalet filminin oyuncuları kim? Kabuktaki Hayalet filminin IMDb puanı kaç?
Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell), yönetmenliğini Rupert Sanders, senaristliğini Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger'in üstlendiği, 2017 yapımlı bir aksiyon filmidir.
KABUKTAKİ HAYALET FİLMİNİN KONUSU NE?
Binbaşı, korkunç bir kazadan kurtarılmış bir kadındır. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır ve tek bildiği bir ameliyat masasında uyandığı, bir doktorun ona kurtarıldığını söylediğidir. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmaya kendisini adayan bir asker, siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına yepyeni bir vücut yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol etmeyi de içeren yeni bir boyuta ulaşmış ve Binbaşı bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir.
KABUKTAKİ HAYALET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Scarlett Johansson
Takeshi Kitano
Michael Pitt
Pilou Asbæk
Chin Han
Juliette Binoche
KABUKTAKİ HAYALET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kabuktaki Hayalet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
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