Soluk Benizli Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1985 yılında vizyona giren Soluk Benizli Adam filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Soluk Benizli Adam filminin konusu ne? Soluk Benizli Adam filminin oyuncuları kim? Soluk Benizli Adam filminin IMDb puanı kaç?
Soluk Benizli Adam (Pale Rider), yönetmenliğini Clint Eastwood, senaristliğini Michael Butler ve Dennis Shryack'in üstlendiği, 1985 yapımlı bir Western filmidir.
SOLUK BENİZLİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, mütevazi bir maden arayıcısı, köyünün topraklarını açgözlü bir maden şirketinden korur.
SOLUK BENİZLİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clint Eastwood
Michael Moriarty
Carrie Snodgress
Richard Dysart
SOLUK BENİZLİ ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Soluk Benizli Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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