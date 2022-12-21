Kaçırma filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Kaçırma filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kaçırma filminin konusu ne? Kaçırma filminin oyuncuları kim? Kaçırma filminin IMDb puanı kaç?
Kaçırma (Abduction), yönetmenliğini Ernie Barbarash, senaristliğini Mike MacLean'ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir aksiyon filmidir.
KAÇIRMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Quinn, kim olduğunu veya nereden geldiğini hatırlamadan Vietnam'daki bir parktan dışarı çıkar. Geçmişiyle ilgili ipuçlarını bir araya getirmek için şehirde dolaşırken, gizemli tehlikeli figürler tarafından takip edir.
KAÇIRMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Scott Adkins
Andy On
Truong Ngoc Anh
KAÇIRMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kaçırma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlenmiştir.
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