"At Hırsızları" filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

"At Hırsızları" filmi Kazak ve Japon yapımı işbirliği ile 2019 yılında çekildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 17:45
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At Hırsızları filminin (The Horse Thieves ) yönetmen koltuğunda Yerlan Nurmukhambetov ve Lisa Takeba oturuyor.

AT HIRSIZLARI FİLMİ'NİN KONUSU NEDİR?

Film, mutlu hayatı bir anda at hırsızları çetesi tarafından mahvolan birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin hikayesini anlatıyor.

"AT HIRSIZLARI" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dulyga Akmolda

Madi Minaidarov

Mirai Moriyama

Adiya Mussina

Samal Yeslyamova


At Hırsızları The Horse Thieves Film

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