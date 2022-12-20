"At Hırsızları" filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
"At Hırsızları" filmi Kazak ve Japon yapımı işbirliği ile 2019 yılında çekildi.
At Hırsızları filminin (The Horse Thieves ) yönetmen koltuğunda Yerlan Nurmukhambetov ve Lisa Takeba oturuyor.
AT HIRSIZLARI FİLMİ'NİN KONUSU NEDİR?
Film, mutlu hayatı bir anda at hırsızları çetesi tarafından mahvolan birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin hikayesini anlatıyor.
"AT HIRSIZLARI" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dulyga Akmolda
Madi Minaidarov
Mirai Moriyama
Adiya Mussina
Samal Yeslyamova
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