Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:08

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:08

Ip Man 2 filminin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Senaristliğini Tai-lee Chan, Hiu-Yan Choi ve David Tadman üstleniyor. Peki, Ip Man 2 filminin konusu ne? Ip Man 2 filminin oyuncuları kim?

IP MAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Usta Wing Tsun'un dövüş sanatlarındaki ihtişamlı yükselişini anlatan ilk film Ip Man'ın devamı olan bu film, Hong Kong'da 1949 yılında geçiyor ve Ip Man ustanın sanatını yaymak adına giriştiği mücadeleyi anlatıyor.

IP MAN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen - Yip Man

Sammo Hung Kam-Bo - Master Hung Chun-Nam

Lynn Hung - Cheung Wing-Sing

Darren Shahlavi - Taylor Milos

Louis Fan - Kam Shan-Chau

Simon Yam - Chow Ching-Chuen

Kent Cheng - Fatso

Huang Xiaoming - Wong Shun Leung

Dennis To - Cheng Wai-Kei

Carlson Cheng - Chow Kong-Yiu

Ngo Ka-nin - Leung Kan

Fung Hark-On - Master Cheng

Lo Mang - Master Law

Ashton Chen - Yip Man'in Öğrencisi

Jiang Dai-Yan - Bruce Lee

Stefan Morawietz - Twister'ın Koçu

Charles Mayer

Ze Li - Ip Chun

Christian Bachini - Twister Supporter

Lu Mei-Fang - Master Hung'un eşi

Brian Burrell - Emcee

Amber Chia

Bruce Blain

Yip Man

Samuel L. Jackson

Ip Chun

Shi Yanneng

Ka Tung Lam

Roberto Draghetti

Laura Lenghi

Chi Kit Lee

Elio Zamuto

Vittorio Guerrieri

Francesco De Francesco

Vittorio Di Prima

Leo Au-Yeung

IP MAN 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ip Man 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.