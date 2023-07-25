Ip Man 2 filminin konusu ne? Ip Man 2 filminin oyuncuları kim?
Ip Man 2 (Yıp Man 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ip Man 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ip Man 2 filminin konusu ne? Ip Man 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ip Man 2 filminin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Senaristliğini Tai-lee Chan, Hiu-Yan Choi ve David Tadman üstleniyor. Peki, Ip Man 2 filminin konusu ne? Ip Man 2 filminin oyuncuları kim?
IP MAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Usta Wing Tsun'un dövüş sanatlarındaki ihtişamlı yükselişini anlatan ilk film Ip Man'ın devamı olan bu film, Hong Kong'da 1949 yılında geçiyor ve Ip Man ustanın sanatını yaymak adına giriştiği mücadeleyi anlatıyor.
IP MAN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donnie Yen - Yip Man
Sammo Hung Kam-Bo - Master Hung Chun-Nam
Lynn Hung - Cheung Wing-Sing
Darren Shahlavi - Taylor Milos
Louis Fan - Kam Shan-Chau
Simon Yam - Chow Ching-Chuen
Kent Cheng - Fatso
Huang Xiaoming - Wong Shun Leung
Dennis To - Cheng Wai-Kei
Carlson Cheng - Chow Kong-Yiu
Ngo Ka-nin - Leung Kan
Fung Hark-On - Master Cheng
Lo Mang - Master Law
Ashton Chen - Yip Man'in Öğrencisi
Jiang Dai-Yan - Bruce Lee
Stefan Morawietz - Twister'ın Koçu
Charles Mayer
Ze Li - Ip Chun
Christian Bachini - Twister Supporter
Lu Mei-Fang - Master Hung'un eşi
Brian Burrell - Emcee
Amber Chia
Bruce Blain
Yip Man
Samuel L. Jackson
Ip Chun
Shi Yanneng
Ka Tung Lam
Roberto Draghetti
Laura Lenghi
Chi Kit Lee
Elio Zamuto
Vittorio Guerrieri
Francesco De Francesco
Vittorio Di Prima
Leo Au-Yeung
IP MAN 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ip Man 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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