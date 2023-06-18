Yayınlanma: 18.06.2023 - 11:49

Güncelleme: 18.06.2023 - 11:49

Petrol Kralları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Zeki Alasya kaleme aldı. 1978 yılında vizyona giren Petrol Kralları filminin türü Türk komedidir. Filseverler, Petrol Kralları filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Petrol Kralları filmi konusu nedir? Petrol Kralları filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Para sıkıntılarından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçer ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Suna Yıldızoğlu - Ayten

Perran Kutman - Şukufe

Ali Şen - Hasan

Mine Sun - Filiz

Şeref Çokşeker

Osman Alyanak - Recep

Ahmet Kostarika

Baki Tamer - Selami

Hüseyin Kaşif - Bakkal Rıza

Aydın Haberdar - Rıdvan

Renan Fosforoğlu

PETROL KRALLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Petrol Kralları filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.7 olarak belirlenmiştir.