Petrol Kralları filmi konusu nedir? Petrol Kralları filmi oyuncuları kimler?
Petrol Kralları filmi SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filseverler, Petrol Kralları filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Petrol Kralları filmi konusu nedir? Petrol Kralları filmi oyuncuları kimler?
Petrol Kralları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Zeki Alasya kaleme aldı. 1978 yılında vizyona giren Petrol Kralları filminin türü Türk komedidir. Filseverler, Petrol Kralları filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Petrol Kralları filmi konusu nedir? Petrol Kralları filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Para sıkıntılarından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçer ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.
PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Zeki Alasya - Zeki
Metin Akpınar - Metin
Suna Yıldızoğlu - Ayten
Perran Kutman - Şukufe
Ali Şen - Hasan
Mine Sun - Filiz
Şeref Çokşeker
Osman Alyanak - Recep
Ahmet Kostarika
Baki Tamer - Selami
Hüseyin Kaşif - Bakkal Rıza
Aydın Haberdar - Rıdvan
Renan Fosforoğlu
PETROL KRALLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Petrol Kralları filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.7 olarak belirlenmiştir.
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