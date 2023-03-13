Kanal D yeni dizisini duyurdu: Yargı ve Camdaki Kız bitiyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisiyle Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisi final yapacak. Kanal D bu iki dizi kadar iddialı yeni dizisini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 20:25
Kanal D yeni dizisini duyurdu: Yargı ve Camdaki Kız bitiyor
Abone Ol google-news

Kısa bir süre sonra Kanal D ekranlarında yeni bir dizi yayınlanmaya başlayacak. Yeni dizinin hazırlıkları uzun bir süredir devam ediyordu.

ÜZÜCÜ HABERLER

Yargı dizisi ve Camdaki Kız dizisinden gelen haberler ise hiç iyi değil. Mehmet Yılmaz Ak'ın veda ettiği Yargı dizisi haziran ayında final yapacak. 

Geçtiğimiz günlerde Nur Sürer'in veda ettiği Camdaki Kız dizisinin de tıpkı Yargı dizisi gibi haziran ayında final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KANAL D YENİ DİZİYİ DUYURDU

Öte yandan Kanal D ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Kraliçe dizisiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyordu. Hürriyet'te aktarılanlara göre; Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 22 Mart Çarşamba akşamı ekran serüvenine başlıyor.

DİZİNİN TANITIMI DİKKAT ÇEKTİ

Başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı Kraliçe’den bir gecede iki yeni tanıtım yayınlandı. Ekrana gelen iki tanıtım izleyicinin merakını iyice arttırırken, sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Kraliçe dizisinin kadrosunda genç yeteneklerde yer alacak. Bu kapsamda oyuncu seçimlerinin de devam ettiği öğrenildi. 


İlgili Haberler

Oğuzhan Koç İstanbul mesajıyla olay oldu! Sert eleştiriler

Oğuzhan Koç İstanbul mesajıyla olay oldu! Sert eleştiriler
ATV'de görülmemiş kriz. İddialı dizi apar topar ekrandan alındı

ATV'de görülmemiş kriz. İddialı dizi apar topar ekrandan alındı

En Çok Okunan Haberler