Kanal D yeni dizisini duyurdu: Yargı ve Camdaki Kız bitiyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 20:25

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 22:56

Kısa bir süre sonra Kanal D ekranlarında yeni bir dizi yayınlanmaya başlayacak. Yeni dizinin hazırlıkları uzun bir süredir devam ediyordu.

ÜZÜCÜ HABERLER

Yargı dizisi ve Camdaki Kız dizisinden gelen haberler ise hiç iyi değil. Mehmet Yılmaz Ak'ın veda ettiği Yargı dizisi haziran ayında final yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Nur Sürer'in veda ettiği Camdaki Kız dizisinin de tıpkı Yargı dizisi gibi haziran ayında final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KANAL D YENİ DİZİYİ DUYURDU

Öte yandan Kanal D ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Kraliçe dizisiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyordu. Hürriyet'te aktarılanlara göre; Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 22 Mart Çarşamba akşamı ekran serüvenine başlıyor.

DİZİNİN TANITIMI DİKKAT ÇEKTİ

Başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı Kraliçe’den bir gecede iki yeni tanıtım yayınlandı. Ekrana gelen iki tanıtım izleyicinin merakını iyice arttırırken, sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Kraliçe dizisinin kadrosunda genç yeteneklerde yer alacak. Bu kapsamda oyuncu seçimlerinin de devam ettiği öğrenildi.