And the Birds Rained Down filminin konusu ne, oyuncuları kim? And the Birds Rained Down filmi uyarlama mı?
And the Birds Rained Down (Il pleuvait des oiseaux) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. And the Birds Rained Down filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, And the Birds Rained Down filminin konusu ne? And the Birds Rained Down filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
And the Birds Rained Down filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Louise Archambault üstleniyor. Peki, And the Birds Rained Down filminin konusu ne? And the Birds Rained Down filminin oyuncuları kim?
AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİNİN KONUSU NE?
Ted (Welsh), Charlie (Sicotte) ve Tom (Girard) toplumdan uzaklaşmış ve vahşi doğada bir kulübede yaşayan üç yaşlı adamdır. Dış dünyayla tek bağlantıları, yakınlardaki bir kasabada bulunan bir otelin müdürü olan Steve'dir (Éric Robidoux) ve her hafta onları ziyaret ederek, yasadışı olarak yetiştirdikleri ürünlerden pay karşılığında yiyecek ve malzeme getirmektedir.
Ancak bir sabah Ted uykusunda ölür; grubun lideri olduğu için bu durum Charlie ve Tom'u biraz zor durumda bırakır. Kısa bir süre sonra, Steve'in uzun yıllardır yaşadığı destekli yaşam tesisine dönmek istemeyen teyzesi Gertrude'u (Lachapelle) onlarla yaşamaya getirmesiyle hayatları daha da altüst olur; Gertrude adını bırakıp Marie-Desneige adını alarak geçmişinden kopmaya karar verir. Aynı zamanda, on yıllar önce bölgeyi harap eden bir orman yangınından geriye kalan nispeten az sayıda kişiyi belgelemeye çalışan yerel bir fotoğrafçı olan Raf (Landry) Ted'i aramaya gelir. Bu arada, yakınlarda hayatlarını daha da altüst edebilecek başka bir orman yangını tehdidi vardır.
AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİ UYARLAMA MI?
And the Birds Rained Down filmi, Jocelyne Saucier'in aynı isimli romanından uyarlandı.
AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Andrée Lachapelle - Marie-Desneige
Gilbert Sicotte - Charlie
Ève Landry - Rafaëlle
Pierre Collin - Mari feux
Rémy Girard - Tom
Louise Portal - Geneviève
Éric Robidoux - Steve
Marie-Ginette Guay - Bayan Sullivan
Simon Rousseau - JF orman bekçisi
Patricia Nolin - Bayan Polson
Anne Boulianne - Cenaze Kadınları
Vincent Fafard - Polis memuru
Denise Dubois - Yaşlı kadın
Joseph Bellerose - Rahip
Eugénie Beaudry - Kadın polis memuru
Francis La Haye - Barmen
Jean-Jacques Blanchet - Kurban
Martin Plouffe - Bekçi
Diane St-Jacques - Cenazeci kadın
Guillaume Tremblay
Luc Morrissette
Maude Audet
Steve Laplante
AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
And the Birds Rained Down filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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