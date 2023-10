And the Birds Rained Down filminin konusu ne, oyuncuları kim? And the Birds Rained Down filmi uyarlama mı?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:43

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:43

And the Birds Rained Down filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Louise Archambault üstleniyor. Peki, And the Birds Rained Down filminin konusu ne? And the Birds Rained Down filminin oyuncuları kim?

AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİNİN KONUSU NE?

Ted (Welsh), Charlie (Sicotte) ve Tom (Girard) toplumdan uzaklaşmış ve vahşi doğada bir kulübede yaşayan üç yaşlı adamdır. Dış dünyayla tek bağlantıları, yakınlardaki bir kasabada bulunan bir otelin müdürü olan Steve'dir (Éric Robidoux) ve her hafta onları ziyaret ederek, yasadışı olarak yetiştirdikleri ürünlerden pay karşılığında yiyecek ve malzeme getirmektedir.

Ancak bir sabah Ted uykusunda ölür; grubun lideri olduğu için bu durum Charlie ve Tom'u biraz zor durumda bırakır. Kısa bir süre sonra, Steve'in uzun yıllardır yaşadığı destekli yaşam tesisine dönmek istemeyen teyzesi Gertrude'u (Lachapelle) onlarla yaşamaya getirmesiyle hayatları daha da altüst olur; Gertrude adını bırakıp Marie-Desneige adını alarak geçmişinden kopmaya karar verir. Aynı zamanda, on yıllar önce bölgeyi harap eden bir orman yangınından geriye kalan nispeten az sayıda kişiyi belgelemeye çalışan yerel bir fotoğrafçı olan Raf (Landry) Ted'i aramaya gelir. Bu arada, yakınlarda hayatlarını daha da altüst edebilecek başka bir orman yangını tehdidi vardır.

AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİ UYARLAMA MI?

And the Birds Rained Down filmi, Jocelyne Saucier'in aynı isimli romanından uyarlandı.

AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrée Lachapelle - Marie-Desneige

Gilbert Sicotte - Charlie

Ève Landry - Rafaëlle

Pierre Collin - Mari feux

Rémy Girard - Tom

Louise Portal - Geneviève

Éric Robidoux - Steve

Marie-Ginette Guay - Bayan Sullivan

Simon Rousseau - JF orman bekçisi

Patricia Nolin - Bayan Polson

Anne Boulianne - Cenaze Kadınları

Vincent Fafard - Polis memuru

Denise Dubois - Yaşlı kadın

Joseph Bellerose - Rahip

Eugénie Beaudry - Kadın polis memuru

Francis La Haye - Barmen

Jean-Jacques Blanchet - Kurban

Martin Plouffe - Bekçi

Diane St-Jacques - Cenazeci kadın

Guillaume Tremblay

Luc Morrissette



Maude Audet

Steve Laplante

AND THE BIRDS RAINED DOWN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

And the Birds Rained Down filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.