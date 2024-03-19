Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:30

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:30

Kar Küreyici filminin yönetmen koltuğunda Bong Joon-ho oturuyor. Filmin senaristliğini Bong Joon-ho ve Kelly Masterson üstleniyor. Peki, Kar Küreyici filminin konusu ne? Kar Küreyici filminin oyuncuları kim?

KAR KÜREYİCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

2031 yılında, küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir deney yanlış gitmiş ve dünya yeniden buzul çağına dönmüştür. Bu felaketten geride kalan az sayıda insan, Snowpiercer adı verilen bir trende yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak trendeki insanlar yöneten ve yönetilen kesim olarak ikiye ayrılmıştır. Sürekli ezilen arka vagon halkı, artık bu duruma bir son vermek istemektedir.

KAR KÜREYİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Evans

Ed Harris

Ewen Bremner

Tómas Lemarquis

Jamie Bell

John Hurt

Kang-ho Song

Clark Middleton

Alison Pill

Luke Pasqualino

Tilda Swinton

Octavia Spencer

Steve Park

Go Ah Sung

Jim High

KAR KÜREYİCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kar Küreyici filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.