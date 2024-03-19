Kar Küreyici filminin konusu ne? Kar Küreyici filminin oyuncuları kim?
Kar Küreyici (Snowpiercer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kar Küreyici filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kar Küreyici filminin konusu ne? Kar Küreyici filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kar Küreyici filminin yönetmen koltuğunda Bong Joon-ho oturuyor. Filmin senaristliğini Bong Joon-ho ve Kelly Masterson üstleniyor. Peki, Kar Küreyici filminin konusu ne? Kar Küreyici filminin oyuncuları kim?
KAR KÜREYİCİ FİLMİNİN KONUSU NE?
2031 yılında, küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir deney yanlış gitmiş ve dünya yeniden buzul çağına dönmüştür. Bu felaketten geride kalan az sayıda insan, Snowpiercer adı verilen bir trende yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak trendeki insanlar yöneten ve yönetilen kesim olarak ikiye ayrılmıştır. Sürekli ezilen arka vagon halkı, artık bu duruma bir son vermek istemektedir.
KAR KÜREYİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chris Evans
Ed Harris
Ewen Bremner
Tómas Lemarquis
Jamie Bell
John Hurt
Kang-ho Song
Clark Middleton
Alison Pill
Luke Pasqualino
Tilda Swinton
Octavia Spencer
Steve Park
Go Ah Sung
Jim High
KAR KÜREYİCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kar Küreyici filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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