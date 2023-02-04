Luxor filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:03

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:03

Luxor, yönetmenliğini ve senaristliğini Zeina Durra'nın üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmdir.

LUXOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Suriye-Ürdün sınırında bir insani yardım ekibinde çalışan ve savaş bölgesinde birçok travmatik âna tanık olan İngiliz doktor Hana, yıllar sonra yeniden Mısır’ın Luxor şehrine döner ve eskiden ilişki yaşadığı bir adamla, Sultan’la karşılaşır. Arkeolog olan Sultan’la bu tarihi kentte karşılaşması, Hana’nın geçmişi ve bugünü arasında bir köprü kurar. İki eski sevgili Luxor’un hiyeroglifler ve anıt mezarlarla dolu tarihi dokusuna sığınır.

LUXOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrea Riseborough

Karim Saleh

Michael Landes

Sherine Reda

Salima Ikram

Shahira Fahmy

LUXOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Luxor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.



