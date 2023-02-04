Luxor filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2020 yılında vizyona giren Luxor filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Luxor filminin konusu ne? Luxor filminin oyuncuları kim? Luxor filminin IMDb puanı kaç?
Luxor, yönetmenliğini ve senaristliğini Zeina Durra'nın üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmdir.
LUXOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Suriye-Ürdün sınırında bir insani yardım ekibinde çalışan ve savaş bölgesinde birçok travmatik âna tanık olan İngiliz doktor Hana, yıllar sonra yeniden Mısır’ın Luxor şehrine döner ve eskiden ilişki yaşadığı bir adamla, Sultan’la karşılaşır. Arkeolog olan Sultan’la bu tarihi kentte karşılaşması, Hana’nın geçmişi ve bugünü arasında bir köprü kurar. İki eski sevgili Luxor’un hiyeroglifler ve anıt mezarlarla dolu tarihi dokusuna sığınır.
LUXOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Andrea Riseborough
Karim Saleh
Michael Landes
Sherine Reda
Salima Ikram
Shahira Fahmy
LUXOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Luxor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.
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