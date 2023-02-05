Şansımı Seveyim filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:48

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 09:48

Şansımı Seveyim, yönetmenliğini Ender Mıhlar, senaristliğini Ferhat Ergün'ün üstlendiği, 2017 yapımlı bir komedi filmidir.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Gelinoğlu

Gökhan Kıraç

Zerrin Sümer

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şansımı Seveyim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.