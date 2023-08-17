Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:15

Kolektif filminin yönetmen koltuğunda Alexander Nanau oturuyor. Senaristliğini Alexander Nanau ve Antoaneta Opris üstleniyor. Peki, Kolektif filminin konusu ne? Kolektif filminin oyuncuları kim?

KOLEKTİF FİLMİNİN KONUSU NE?

Oscar adayı belgesel yapım, Romanya’daki politikacıları zenginleştirirken, masum vatandaşların ölümüne yol açan büyük bir sağlık hizmeti sahtekarlığını konu alıyor.

Romanya’nın Bükreş kentinde bulunan Collective isimli gece kulübünde çıkan yangın sonrasında çok sayıda insan yaralı bir şekilde hastanelere kaldırılır. Ölümcül derece de yaraları olmayan insanların hayatlarını kaybetmesinin ardından bu durum ülkede oldukça büyük bir yankı uyandırdı. Bunun üzerine durumu araştıran gazeteci ekip, sağlık sisteminde dönen rüşvet çarkını ve politikacıların zenginleştirilmesi için masum insanların hayatlarının hiçe sayıldığını ortaya çıkarıyor.

KOLEKTİF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dan Alexandru Condrea

Liviu Iolu

Razvan Lutac

Mirela Neag

Camelia Roiu

Florin Secureanu

Catalin Tolontan

Tedy Ursuleanu

Vlad Voiculescu

Stefan Voinea

Gabriela Vranceanu-Fiera

KOLEKTİF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kolektif filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.