Kolektif filminin konusu ne? Kolektif filminin oyuncuları kim?
Kolektif (Collective) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kolektif filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kolektif filminin konusu ne? Kolektif filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kolektif filminin yönetmen koltuğunda Alexander Nanau oturuyor. Senaristliğini Alexander Nanau ve Antoaneta Opris üstleniyor. Peki, Kolektif filminin konusu ne? Kolektif filminin oyuncuları kim?
KOLEKTİF FİLMİNİN KONUSU NE?
Oscar adayı belgesel yapım, Romanya’daki politikacıları zenginleştirirken, masum vatandaşların ölümüne yol açan büyük bir sağlık hizmeti sahtekarlığını konu alıyor.
Romanya’nın Bükreş kentinde bulunan Collective isimli gece kulübünde çıkan yangın sonrasında çok sayıda insan yaralı bir şekilde hastanelere kaldırılır. Ölümcül derece de yaraları olmayan insanların hayatlarını kaybetmesinin ardından bu durum ülkede oldukça büyük bir yankı uyandırdı. Bunun üzerine durumu araştıran gazeteci ekip, sağlık sisteminde dönen rüşvet çarkını ve politikacıların zenginleştirilmesi için masum insanların hayatlarının hiçe sayıldığını ortaya çıkarıyor.
KOLEKTİF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dan Alexandru Condrea
Liviu Iolu
Razvan Lutac
Mirela Neag
Camelia Roiu
Florin Secureanu
Catalin Tolontan
Tedy Ursuleanu
Vlad Voiculescu
Stefan Voinea
Gabriela Vranceanu-Fiera
KOLEKTİF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kolektif filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
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