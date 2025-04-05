Kardelenler dizisinin finali ne zaman? Kardelenler dizisi bitti mi?
Kardelenler dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin finali ne zaman? Kardelenler dizisi bitti mi? İşte ayrıntılar...
Serkan Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Gül Abus Semerci'nin senaristliğini üstlendiği Kardelenler dizisinin final bölümünün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin finali ne zaman? Kardelenler dizisi bitti mi? İşte ayrıntılar...
KARDELENLER DİZİSİNİN FİNALİ NE ZAMAN?
13 Nisan'da ekranlara gelecek olan 10. bölümüyle dizi final yapacak.
KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Devlet memurluğundan emekli olan Arif yıllar sonra tüm çocuklarını bir araya toparlayıp aile yemeği yemek ister. Bu yemekte çocukları arasında çıkan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren Arif'i hastaneye taşıyan oğlu ve gelini, elim bir kazada can verir. Bu kazanın ardından Arif hastaneye kaldırılırken, hayırsız oğulları Raci ve Kahraman evi satıp anneleri Hicran'ı huzurevine bırakır. Hicran'ın huzurevine bırakılması tüm dengeleri değiştirecektir.
KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ayda Aksel
Barış Falay
Uğur Uzunel
Ahmet Haktan Zavlak
Serhat Kılıç
Ece Yaşar
Edip Tepeli
Ahu Yağtu
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