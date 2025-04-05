7 Numara dizisinin yıldızı Şebnem Sönmez TRT'ye sert çıkıştı!: 'Platformlarınızdan kaldırın'
TRT, sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarına destek veren oyuncuları projelerinden çıkarırken, 7 Numara dizisinin başrolü Şebnem Sönmez'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
TRT, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan ve sosyal medyada büyüyerek boykot çağrısına dönüşen hareket sonrası harekete geçti.
Boykot çağrısına destek veren oyuncular, TRT 1 ekranlarındaki ve dijital platform Tabii'deki projelerden tek tek çıkarılmaya başlandı.
Bu gelişmelerin ardından, bir döneme damga vuran efsane dizi "7 Numara"nın başrol oyuncularından Şebnem Sönmez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. TRT’ye doğrudan seslenen Sönmez, boykotu desteklediğini belirterek, yıllardır tekrarları yayınlanan 7 Numara dizisinin tüm dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti.
Sönmez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“TRT’ye sesleniyorum. Boykotu destekliyorum. Sayısız kez yayınladığınız 7 Numara’yı platformlarınızdan kaldırın.”
Aynı zamanda, TRT'nin 7 Numara dizisinde rol alan oyunculara hiçbir telif ödemediğini de vurgulayan Sönmez’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Şebnem Sönmez'in paylaşımları şu şekilde:
En Çok Okunan Haberler
-
- Olağanüstü kurultayda bir aday daha!
- Konut aboneleri için de geçerli olacak
- Kayyum yönetimindeki belediyeden açıklama geldi
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması
- 'Erdoğan ittifak için haber göndermeye başladı'
- Deniz Uğur boykot çağrısı yapan oyuncuları hedef aldı!
- 'Kırıldı kırılacak'
- Divan Başkanlığı için o isim önerildi
- Akıllı saate bakan doktora koşuyor
- Orta Asya’da Güney Kıbrıs’ı tanıma yarışı