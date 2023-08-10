Kardeşim Benim filminin konusu ne? Kardeşim Benim filminin oyuncuları kim?
Kardeşim Benim filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kardeşim Benim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kardeşim Benim filminin konusu ne? Kardeşim Benim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kardeşim Benim filminin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Senaristliğini Zafer Külünk üstleniyor. Peki, Kardeşim Benim filminin konusu ne? Kardeşim Benim filminin oyuncuları kim?
KARDEŞİM BENİM FİLMİNİN KONUSU NE?
Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır.
Annlerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır. Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler...
Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.
KARDEŞİM BENİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Burak Özçivit - Hakan
Aslı Enver - Zeynep
Murat Boz - Ozan
Ferdi Sancar - Tato
Nazan Kesal - Damla'nın Annesi
Burak Satıbol - Satıcı
Ahmet Gülhan - Erkan
Gözde Mutluer - Damla
Mert Denizmen - Eren
Hakan Atalay - Çetin
Benian Dönmez - Fadik
Ali Beyat - Onur
Goktug Yasar - Aziz
Sena Görgün
Pınar Deniz
Leyla Feray
Esila Umut
Hakan Karsak
Korhan Herduran
Efe Tunçer
Yunus Eski
Nurcan Şirin
Ceyhun Tutal
Murat Ercanlı
Sencar Sağdıç
Selim Akay
KARDEŞİM BENİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kardeşim Benim filminin çekimleri Assos, İzmir ve İstanbul'da gerçekleşti.
KARDEŞİM BENİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kardeşim Benim filmi 2015 yılında çekildi.
KARDEŞİM BENİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kardeşim Benim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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