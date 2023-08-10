Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:26

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:26

Kardeşim Benim filminin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Senaristliğini Zafer Külünk üstleniyor. Peki, Kardeşim Benim filminin konusu ne? Kardeşim Benim filminin oyuncuları kim?

KARDEŞİM BENİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır.

Annlerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır. Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler...

Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.

KARDEŞİM BENİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Özçivit - Hakan

Aslı Enver - Zeynep

Murat Boz - Ozan

Ferdi Sancar - Tato

Nazan Kesal - Damla'nın Annesi

Burak Satıbol - Satıcı

Ahmet Gülhan - Erkan

Gözde Mutluer - Damla

Mert Denizmen - Eren

Hakan Atalay - Çetin

Benian Dönmez - Fadik

Ali Beyat - Onur

Goktug Yasar - Aziz

Sena Görgün

Pınar Deniz

Leyla Feray

Esila Umut

Hakan Karsak

Korhan Herduran

Efe Tunçer

Yunus Eski

Nurcan Şirin

Ceyhun Tutal

Murat Ercanlı

Sencar Sağdıç

Selim Akay

KARDEŞİM BENİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim filminin çekimleri Assos, İzmir ve İstanbul'da gerçekleşti.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim filmi 2015 yılında çekildi.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kardeşim Benim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.