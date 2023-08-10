Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ne? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kim?
Paris'ten Sevgilerle (From Paris with Love) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ne? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Paris'ten Sevgilerle filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Senaristliğini Adi Hasak ve Luc Besson üstleniyor. Peki, Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ne? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kim?
PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Fransa’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde görevli James Reece’in Paris’te kıskanılacak bir hayatı ve güzel bir sevgilisi vardır. Elçilikte CIA için alt düzey bir görevde çalışmaktadır. Ancak tek istediği daha yüksek mertebeli bir ajan olmaktır. Üst düzey görevli olarak bir işe atandığında, ne kadar şanslı olduğuna inanamaz. Ta ki yeni ortağı özel ajan Charlie Wax ile tanışıncaya kadar.
PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Travolta
Richard Durden
Kelly Preston
Jonathan Rhys Meyers
Kasia Smutniak
Chems Dahmani
Alexandra Boyd
Mike Powers
Nick Loren
Farid Elouardi
David Clark
François Bredon
Melissa Mars
Eric Godon
Amber Rose Revah
Frédéric Chau
Sami Darr
David Gasman
Michaël Vander-meiren
Mostéfa Stiti
Rebecca Dayan
Julien Hagnery
Didier Constant
Stephen Shagov
Lexie Kendrick
John Kiriakou
PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Paris'ten Sevgilerle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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