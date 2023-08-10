Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:13

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:13

Paris'ten Sevgilerle filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Senaristliğini Adi Hasak ve Luc Besson üstleniyor. Peki, Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ne? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kim?

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransa’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde görevli James Reece’in Paris’te kıskanılacak bir hayatı ve güzel bir sevgilisi vardır. Elçilikte CIA için alt düzey bir görevde çalışmaktadır. Ancak tek istediği daha yüksek mertebeli bir ajan olmaktır. Üst düzey görevli olarak bir işe atandığında, ne kadar şanslı olduğuna inanamaz. Ta ki yeni ortağı özel ajan Charlie Wax ile tanışıncaya kadar.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Travolta

Richard Durden

Kelly Preston

Jonathan Rhys Meyers

Kasia Smutniak

Chems Dahmani

Alexandra Boyd

Mike Powers

Nick Loren

Farid Elouardi

David Clark

François Bredon

Melissa Mars

Eric Godon

Amber Rose Revah

Frédéric Chau

Sami Darr

David Gasman

Michaël Vander-meiren

Mostéfa Stiti

Rebecca Dayan

Julien Hagnery

Didier Constant

Stephen Shagov

Lexie Kendrick

John Kiriakou

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Paris'ten Sevgilerle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.