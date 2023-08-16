Takip: İstanbul filminin konusu ne? Takip: İstanbul filminin oyuncuları kim?
Takip: İstanbul filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Takip: İstanbul filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Takip: İstanbul filminin konusu ne? Takip: İstanbul filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Takip: İstanbul filminin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Senaristliğini ise Luc Besson üstleniyor. Peki, Takip: İstanbul filminin konusu ne? Takip: İstanbul filminin oyuncuları kim?
TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedzija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.
Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.
Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır
TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson . Bryan Mills
Maggie Grace . Kim Mills
Famke Janssen . Lenore "Lennie" Mills-St. John
Rade Šerbedzija . Murad Hoca
Leland Orser . Sam Gilroy
Jon Gries . Mark Casey
D. B. Sweeney . Bernie Harris
Luke Grimes . Jamie Conrad
Olivier Rabourdin . Jean-Claude Pitrel
Kevork Malikyan . Müfettiş Durmaz
Luenell . Kim'in Sürüş Eğitmeni
İlkay Akdağlı . Arnavut İstihbarat Görevlisi
TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Takip: İstanbul filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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