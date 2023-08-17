Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:00

Merhamet mi, Cinayet mi? filminin yönetmen koltuğunda Steven Afonso Poyart oturuyor. Senaristliğini Peter Morgan, James Vanderbilt, Ted Griffin ve Sean Bailey üstleniyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi? filminin konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi? filminin oyuncuları kim?

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Psişik güçleri olduğuna inanılan, ancak artık emekliye ayrılmış Dr. John Clancy (Anthony Hopkins) isimli eski bir doktorun bu güçlerini kullanarak FBI’ın da aradığı bir seri katilin peşine düşmesini konu ediniyor.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Matt Gerald

Abbie Cornish

Colin Farrell

Kenny Johnson

Autumn Dial

Jeffrey Dean Morgan

Marley Shelton

Xander Berkeley

Janine Turner

Jose Pablo Cantillo

Sharon Lawrence

Angela Kerecz

Jordan Woods-Robinson

Rey Hernandez

Joshua Close

Russell Durham Comegys

Adam Boyer

Kresh Novakovic

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ YEDİ (SEVEN) FİLMİNİN DEVAMI MI?

Merhamet mi, Cinayet mi?, 1995 yapımı gerilim klasiği Yedi (Seven) filminin devamı olarak planlanmıştı, ancak daha sonra benzer bir temayla ama farklı bir senaryoyla çekildi.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Merhamet mi, Cinayet mi? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.