Merhamet mi, Cinayet mi? filminin konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi? filminin oyuncuları kim?
Merhamet mi, Cinayet mi? (Solace) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Merhamet mi, Cinayet mi? filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi? filminin konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi? filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Merhamet mi, Cinayet mi? filminin yönetmen koltuğunda Steven Afonso Poyart oturuyor. Senaristliğini Peter Morgan, James Vanderbilt, Ted Griffin ve Sean Bailey üstleniyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi? filminin konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi? filminin oyuncuları kim?
MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Psişik güçleri olduğuna inanılan, ancak artık emekliye ayrılmış Dr. John Clancy (Anthony Hopkins) isimli eski bir doktorun bu güçlerini kullanarak FBI’ın da aradığı bir seri katilin peşine düşmesini konu ediniyor.
MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anthony Hopkins
Matt Gerald
Abbie Cornish
Colin Farrell
Kenny Johnson
Autumn Dial
Jeffrey Dean Morgan
Marley Shelton
Xander Berkeley
Janine Turner
Jose Pablo Cantillo
Sharon Lawrence
Angela Kerecz
Jordan Woods-Robinson
Rey Hernandez
Joshua Close
Russell Durham Comegys
Adam Boyer
Kresh Novakovic
MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ YEDİ (SEVEN) FİLMİNİN DEVAMI MI?
Merhamet mi, Cinayet mi?, 1995 yapımı gerilim klasiği Yedi (Seven) filminin devamı olarak planlanmıştı, ancak daha sonra benzer bir temayla ama farklı bir senaryoyla çekildi.
MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Merhamet mi, Cinayet mi? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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