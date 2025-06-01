Kibarca Öldürmek filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Andrew Dominik üstleniyor. Peki, Kibarca Öldürmek filminin konusu ne? Kibarca Öldürmek filminin oyuncuları kim?

KİBARCA ÖLDÜRMEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yüksek bahisli ve korumalı bir poker oyunu sırasında gerçekleşen soygunu araştıran profesyonel bir kiralık katil olan Jackie Cogan'ın başından geçenleri konu almakta. Brad Pitt'i kariyerinde ilk kez kiralık katil rolünde yer aldığı film, George V. Higgins'in "Cogan's Trade" adlı romanından uyarlama olur 2012 Cannes Film Festivali'nde yarışma filmleri arasında yer aldı.

KİBARCA ÖLDÜRMEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Scoot McNairy

Ben Mendelsohn

Richard Jenkins

KİBARCA ÖLDÜRMEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kibarca Öldürmek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.