Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru yarışmacıyı zorladı: İşte cevabı merak edilen o soru...

Yayınlanma: 29.11.2024 - 22:30

Güncelleme: 29.11.2024 - 22:32

ATV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Programın son bölümünde ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya yönelik sorduğu soru, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru...

YARIŞMACI 200 BİN TL'LİK SORUDA ÇOK ZORLANDI

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacıya sorulan soru yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru:

ÇEKİLME KARARI ALARAK 100 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Genç yarışmacı 100 bin TL'lik ödülü riske atmayarak 9. soruda 200 bin TL'ye veda etti ve yarışmadan çekildi. İşte, yarışmdan çekilmeden önce vermek istediği cevap ve sorunun doğru cevabı: