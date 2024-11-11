Soruyu yanlış anladı 3. soruda elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu yanlış anlayan bir yarışmacı henüz 3. sorudayken yarışmaya veda etti.

Soruyu yanlış anladı 3. soruda elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:53

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de henüz 3. sorudayken soruyu yanlış anlayan bir yarışmacı geceye damga vurdu. İlk iki soruyu başarıyla cevaplayan Orkun Şatana isimli yarışmacı üçüncü soruyu yanlış anlayarak yarışmaya veda etti...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında 3. soruda şu soru çıktı:

"Hangisinin sözlük tanımında 'uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtilen bir söz' şeklinde bir ifade yer alır?"

Yarışmacı soruyu yanlış anlayarak 'C- O' cevabı yerine 'D- U' cevabını vererek yarışmadan elendi.

Yarışmacı 5 bin TL değerindeki para ödülüyle yarışmaya veda etti.


Etiketler: #Kim Milyoner Olmak İster #ATV #oktay kaynarca #yarışmacı

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