Kiralık Katil filminin konusu ne? Kiralık Katil filminin oyuncuları kim?
Kiralık Katil (Contract Killer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kiralık Katil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kiralık Katil filminin konusu ne? Kiralık Katil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kiralık Katil filminin yönetmen koltuğunda Wei Tung oturuyor. Filmin senaristliğini Domonic Muir, Vincent Kok, Hing-ka Chan ve Kam Fu Cheng üstleniyor. Peki, Kiralık Katil filminin konusu ne? Kiralık Katil filminin oyuncuları kim?
KİRALIK KATİL FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeraltı dünyasının güçlü ailelerinden birinin liderinin vahşice öldürülmesinden sonra, katili bulana büyük bir ödül verileceği açıklanır. Paraya çok ihtiyacı olan kiralık katil Fu (Jet Li) ödülü duyunca Japonya'nın kokuşmuş ve yozlaşmış yeraltı dünyasında katilin peşine düşer.
KİRALIK KATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jet LiFu
Eric Tsang
Kenji Sahara
Simon Yam
Jude Poyer
Paul Rapovski
Kwong Kim Yip
Gigi Leung
Keiji Sato
Timmy Ho
Chi Hung Ng
John Ching
Hideri Meiken
Minori ıkarashi
Mika Kawanabe
Masako Enokimaru
Fukui Ahiro
Mitsuru Tokashiki
Kalo Hiroshi
KİRALIK KATİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kiralık Katil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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