Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:01

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:01

Kiralık Katil filminin yönetmen koltuğunda Wei Tung oturuyor. Filmin senaristliğini Domonic Muir, Vincent Kok, Hing-ka Chan ve Kam Fu Cheng üstleniyor. Peki, Kiralık Katil filminin konusu ne? Kiralık Katil filminin oyuncuları kim?

KİRALIK KATİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeraltı dünyasının güçlü ailelerinden birinin liderinin vahşice öldürülmesinden sonra, katili bulana büyük bir ödül verileceği açıklanır. Paraya çok ihtiyacı olan kiralık katil Fu (Jet Li) ödülü duyunca Japonya'nın kokuşmuş ve yozlaşmış yeraltı dünyasında katilin peşine düşer.

KİRALIK KATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jet LiFu

Eric Tsang

Kenji Sahara

Simon Yam

Jude Poyer

Paul Rapovski

Kwong Kim Yip

Gigi Leung

Keiji Sato

Timmy Ho

Chi Hung Ng

John Ching

Hideri Meiken

Minori ıkarashi

Mika Kawanabe

Masako Enokimaru

Fukui Ahiro

Mitsuru Tokashiki

Kalo Hiroshi

KİRALIK KATİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kiralık Katil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.