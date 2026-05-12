Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

12.05.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kıskanmak dizisinin 32. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mediha demir parmaklıkların ardına girince bugünün ve geçmişinin karanlığıyla yüzleşir. Cihan, Seniha’nın ona yalan söylediğini öğrenince sarsılır. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için kontrolsüz bir yol seçer. Umutları tükenen Mediha hayatıyla ilgili seçim yapar. Cihan ise sevdiği kadının sakladığı sırları taşıyamayacağını anlar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aziz’i kaçıranın Nalan olduğunun ortaya çıkmasıyla Nüzhet’le büyük bir yüzleşme yaşanır. Mediha’nın intiharından sonra Cihan, Seniha’nın en büyük dayanağı olur. Mükerrem, oğlunu Nalan’dan uzak tutmak için radikal bir karar alırken, Halit Nalan’a Nüzhet’le ilgili tüm dengeleri değiştirecek sırrı açıklar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.

