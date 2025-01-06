Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:45

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:45

Kızıl Goncalar 33. bölümü iel NOW TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Diziyi takip edenler son bölümde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını araştırıyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep, Sadi'yi yakalamayı başarmış, Cüneyd'le konuşmaya karar vermiştir. Ancak durumu anlayan Sadi ipleri yeniden ele alıp Zeynep'i en büyük korkusuyla yüzleştirerek durdurur. Cüneyd'in gerçeği duyduğu an kendini düşünmeden tehlikeye atacağına ikna olan Zeynep içi kan ağlasa da Sadi ile beraber hareket etmek zorunda kalır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cüneyd'in Fanileri okula gönderebilmek için sırtlandığı yükü hafifletmeye kararlı olan Zeynep kızları burs sınavına hazırlamaya başlar. Sadi ise dostları tarafından iki cenahın kaynaşacağı bu okul projesinin önüne geçmesi adına sertçe uyarılır. Vahid'in intihar haberi tekkeyi derinden sarsarken Cüneyd hem babasının hatırasıyla son kez yüzleşmek ve zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.