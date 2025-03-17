Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 17.03.2025 - 21:51

Güncelleme: 17.03.2025 - 21:51

Kızıl Goncalar dizisi 42. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Goncalar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Cüneyd, Aziz'in oyununu bozmak için cezaevine girer ancak bu macera canıyla sınanmasına sebep olacaktır. Levent ve Cüneyd, Aziz oynadıkları oyunu fark etmeden ve Cüneyd zarar görmeden önce Rıza'yı konuşturmak zorundadır. Öte yandan geçmişin yükünü sırtından atmaya çalışan Meryem ise Birgül'ün desteğiyle tarikattaki kadınların üzerine gelinmesini engellemek için sivil toplum kuruluşlarına bilmedikleri bu dünyayı gösterecekleri bir iftar düzenlemeye karar verir. Levent ise Cüneyd’e yardım etmek için yeni bir fikirle gelmiştir. Zeynep ve Lokman da Aziz’in telkin sayılarının peşine düşer.

Ancak zamanla yarışırlarken Rıza'nın Cüneyd'den istedikleri tüm dengeleri değiştirir. Oysa Aziz'in planı son aşamasına gelmiştir. Cüneyd'in çıkışı yaklaştıkça Aziz'in saati, büyük yıkımın vaktini vurmaktadır. Meryem kadınlar üzerindeki baskıyı azaltmayı başarmışken Cüneyd, onlarca masumun katili olmamak için Zeynep’in yardımına ulaşmak ve Şirin'in ile Selim'in babası Rıza'yı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

KIZIL GONCALAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aziz'in ortadan kalkması herkesi rahatlatsa da Cüneyd sorunun içeride, yolun kendisinde olduğuna inanmaktadır. Cüneyd tarikatı lağvetmeye karar verir. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd'i durdurmaya kararlıdır.

Öte tarafta Meryem’in geçmişten gelen yaraları tekrar açılır. Bu hem Levent hem de Naim’le ilişkisini etkileyecektir. Tekkedeki kadınların tavrı da onu terapiye devam etme konusunda şüpheye düşürür. Ancak Zeynep, zorbalığa uğrayan Meryem’e destek olurken, tarikatın hanımlarını terapi fikrine ısındırmaya karar verir. Tüm Fanilerin tarikatın sona ermesi fikriyle sarsıldığı bir anda bile olsa, Hasna ile Müyesser bu fikre şüpheyle yaklaşacaktır.

Aziz'in geride bıraktığı düşünülen bir dosya ise tarikatı daha da büyük bir ateşin içine atınca, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki fikir ayrılığı derinleşir. Hem Levent'in hem Meclis-i Meşayih'in hem de medyanın dahil olacağı bu mücadelede, Sadi Hüdayi Faniler tekkesini hayatta tutmak, Cüneyd de Sadi'ye gerçeği en acı şekliyle göstermek için her şeyi göze alacaktır. Ancak Cüneyd’in son hamlesi, eşi benzeri görülmemiş bir kıyamet koparacaktır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar dizisinin 42. bölümü 17 Mart Pazartesi saat 20.00’de NOW ekranlarındaki yerini aldı.