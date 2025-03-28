Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:22

Güncelleme: 28.03.2025 - 19:22

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 94. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 27 Şubat Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Abdullah’ın Işıl’la olan gizli ilişkisini öğrenen Nilay’ın, Pembe’ye gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu olur.

Aynı zamanda Ömer’in de Abdullah’ı otele gitmene gerek yok sözleriyle uyardığı tanıtımla Abdullah’ın Işıl’la birlikte yeni bir evde yaşama planları yaptığı ortaya çıkar.

Asude, Nursema ve Firaz’ı evinden ağırlayarak son bir şans verdiğini açıklarken hem Fatih’in hem de Kıvılcım’ın harcama konusunda Doğa’yı uyarmaları dikkat çeker.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır. Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur. Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez. Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım’ın evine yollar. Ancak Kıvılcım’ın Firaz ve Nursema’yı evine kabul etmesi aile arasında sürtüşmelere neden olacaktır. Doğa’nın zenginlik takıntısı devam etmekte, bu durum Fatih’i artık iyiden iyiye rahatsız etmektedir. Abdullah ile olan ilişkisini Kıvılcım’a duyuran Işıl hedefine ulaşamamış, bu durum kimseye aksetmemiştir. Ancak duyduğu bir telefon konuşması üzerine harekete geçen Nilay tesadüf eseri durumdan haberdar olacaktır. Nilay’ın gördüğü bu gerçek herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.