Yayınlanma: 21.03.2025 - 21:55

Güncelleme: 21.03.2025 - 21:55

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 93. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 21 Mart Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nursema ve Firaz, Asude'den destek göremeyince, Doğa’nın vesilesiyle Kıvılcım’ın kapısını çalar.

Kıvılcım, aşkın önündeki engelleri kaldırarak onlara bir yuva olur. Ömer, evlilik dışı çocuk sahibi olmak istemediğini açıkça dile getirirken Kıvılcım’ın bu konudaki kararı merak konusu olur.

Kıvılcım, Işıl’ın davranışı sonucu ilişkisini duyurmak istediğini fark eder. Bu sırada Nilay, Fatih ve Işıl arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmeye başlar.

Işıl’a gelen çiçeklere bakmak için odaya girdiği sırada kapıya gelen Abdullah’ı görmesiyle büyük bir şok yaşar.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nursema ve Firaz’a iyiden iyiye bilenen İlhami, Abdullah’a her şeye rağmen evlenmek istediğini söylemiştir. Ünal ailesi bu habere çok sevinirken Nursema’nın dünyası başına yıkılır. Ailesine bu evliliği istemediğini söylese de onları ikna edemez.

Nilay ve Mustafa’nın ilişkisi Meri yüzünden darbe almaya devam ediyordur. Kıvılcım’ın Youtube kanalına konuk olan Nilay’ın programı çok dikkat çeker. Doğa’nın fazla para harcamasından rahatsız olan Fatih onu uyarsa da Doğa rahat durmaz ve kocasına söylemeden bankadan kredi çeker.

Nursema ve İlhami’nin imam nikahları olacağı gece Nursema evden kaçar ve Firaz’a gider. Ancak bundan sonraki hayatları hiç de kolay olmayacaktır. Abdullah ve Işıl ilişkisini bir tesadüf sonucu öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır.