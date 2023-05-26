Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta neler olacak? Kızılcık Şerbeti 27. bölümde neler yaşanacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm...
Show TV ekranlarında cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Filmin yeni yayımlanacak olan 27. bölümünde Fatih ve Doğa arasında neler olacağı merak ediliyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi oyuncuların rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacağı araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta neler olacak? Kızılcık Şerbeti 27. bölümde neler olacak?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 27. bölüm fragmanı ve yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta neler olacak? Kızılcık Şerbeti 27. bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...
KIZILCIK ŞERBETİ'NDE BU HAFTA NELER OLACAK?
Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir. Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır.
Ömer ve Kıvılcım birlikteliğinin üzerinden kara bulutlar dağılmış, iki sevgili gönüllerince aşklarını yaşamaya başlamışlardır.
Nilay’ın bebeğinin erkek ve sağlıklı olduğu haberi tüm Ünal ailesini sevince boğar.
Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır.
Nursema ve Umut birlikteliğine Ünal ailesi zoraki de olsa onay vermişse de, sorun bu sefer de Umut’un ailesinden gelecektir. Umut, Nursema’yı istemeye Sönmez ile gelecektir.
Kayhan’ın kirli çamaşırlarını bularak onu çevresinden uzaklaştıran Ömer, onun çokta kolay lokma olmadığını, hayatının sırrının ortaya dökülmesi neticesinde büyük bir şokla anlayacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir. Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır.
Ömer ve Kıvılcım birlikteliğinin üzerinden kara bulutlar dağılmış, iki sevgili gönüllerince aşklarını yaşamaya başlamışlardır. Nilay’ın bebeğinin erkek ve sağlıklı olduğu haberi tüm Ünal ailesini sevince boğar.
Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğine Ünal ailesi zoraki de olsa onay vermişse de, sorun bu sefer de Umut’un ailesinden gelecektir. Umut, Nursema’yı istemeye Sönmez ile gelecektir.
Kayhan’ın kirli çamaşırlarını bularak onu çevresinden uzaklaştıran Ömer, onun çokta kolay lokma olmadığını, hayatının sırrının ortaya dökülmesi neticesinde büyük bir şokla anlayacaktır.
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