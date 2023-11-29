Kızılcık Şerbeti'ne rakip: Kızıl Goncalar dizisinin konusu ne? Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları kim? Kızıl Goncalar dizisi ne zaman yayımlanacak?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:36

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:36

Merakla beklenen Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanı sonunda yayınlandı. Dizinin yayınlanan ilk fragmanında Özgü Namal'ın tesettürlü hali ise dikkat çekti. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin konusu ne? Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları kim? Kızıl Goncalar dizisi ne zaman yayımlanacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler biri olan Levent (Özcan Deniz) ve bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV'de yayınlanacak olan Kızıl Goncalar dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin yayın günü belli olduğunda haberimiz güncellencektir.