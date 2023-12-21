RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin bir televizyon kanalında yayına giren Kızıl Goncalar dizisine ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır" dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:38
RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' dizisine inceleme
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayına giren Kızıl Goncalar dizisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diziyle ilgili şikayet ve bildirimleri kayıt altına alındığını bildiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

 


RTÜK Kızıl Goncalar inceleme

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