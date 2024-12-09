Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:45

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:45

NOW'un sevilen dizisi Kızıl Goncalar 30. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın son bölümünde ne oldu? Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

KZIIL GONCALAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Vahid’in kaybolmasıyla birlikte, Cüneyd onun kötü izlerini silmek için harekete geçer. Zeynep’in gönlünü alan bu çok keskin dönüş, bazı fanileri ve Sadi Hüdayi’yi endişelendirir. Üstne üstlük Müyesser’e uzatılan sındır Cüneyd’i Sadi ile karşı karşıya getirirken Cüneyd bu cendereden tek başına değil, Vahid’in asla razı gelmeyeceği bir fikirle çıkmaya karar verir.

KIZIL GONCALAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Vahid’e ait olduğu düşünülen bir ceset kıyıya vurmuştur. Ancak tarikattaki herkes Sadi Hüdayi kadar rahat değildir, özellikle de Cüneyd Vahid’in öldüğünden tamamen emin olmak istemektedir. Öte yandan amcası yüzünden gerildiği Zeynep ile ilişkisinde git gelleri de sürmektedir. Zeynep ise Cüneyd’e yanıldığını kanıtlama kararlıdır.

Levent ve Meryem, Naim’le yaşananlar yüzünden gergindir. Mira ikilinin bozuşmasından dolayı kendini suçlarken Meryem de Levent’in yanında kızlarını itikadınca yetiştirememe korkusuna kapılmıştır. Vahid ise ölümden kurtulmayı başarsa da gözden çıkarıldığını anlamış ve tüm düşmanlarını sonsuza dek yok etmeye yemin etmiştir. Vahid’i ortaya çıkarmadıkça huzur bulamayacaklarını bilen Cüneyd ve Levent’in hamleleri ikiliyi milyonların önünde, bir televizyon ekranında karşı karşıya getirir. Tarikatları tartışmaya açacak bu hamle Sadi’yi gizemli dostları ve Meclis-i Meşayih’in karşısında zor durumda bırakır. Bu itiraza Zeynep’in zarar göreceği korkusuyla şiddetle muhalefet eden Meryem de eklenince Levent Meryem birlikteliği zor bir sınav vermek durumunda kalır.

Vahid kimsenin beklemediği bir satranç hamlesiyle Levent’i ölümcül bir tuzağa düşürürken sadece Levent değil, oğlu dahil ona zarar verdiğine inandığı herkes kendini namlunun ucunda bulur. Artık herkesin hayatı pamuk ipliğine ve zamanla amansız bir yarışa bağlıdır.