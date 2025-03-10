Kod Adı Kılıçbalığı filminin konusu ne? Kod Adı Kılıçbalığı filminin oyuncuları kim?

Kod Adı Kılıçbalığı (Swordfish) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kod Adı Kılıçbalığı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kod Adı Kılıçbalığı filminin konusu ne? Kod Adı Kılıçbalığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kod Adı Kılıçbalığı filminin konusu ne? Kod Adı Kılıçbalığı filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:02

Kod Adı Kılıçbalığı filminin yönetmen koltuğunda Dominic Sena oturuyor. Filmin senaristliğini Skip Woods üstleniyor. Peki, Kod Adı Kılıçbalığı filminin konusu ne? Kod Adı Kılıçbalığı filminin oyuncuları kim? 

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Shear, Kara Hücre adlı gizli bir anti-terör örgütünün karizmatik lideridir ve bu parayı uluslararası terörizme karşı vermekte oldukları mücadeleye kaynak olarak aktarmak istemektedir. Fakat paraya ulaşmak için, özel bir güvenlik kodunu kırmak gerekir önce. Usta bir hacker olan Stanley Jobson’ı bu işi yapmaya zorlar Shear. Tek arzusu kızı Holly’e kavuşabilmek olan bu hacker da, geçmişteki suçlarının kefaleti olarak önemli miktarda paraya muhtaçtır...

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Shepard

Hugh Jackman

Halle Berry

Don Cheadle

John Travolta

Vinnie Jones

Carmen Argenziano

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kod Adı Kılıçbalığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.


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