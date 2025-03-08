Yayınlanma: 08.03.2025 - 21:35

Güncelleme: 08.03.2025 - 21:35

Ballerina filminin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Filmin senaristliğini Shay Hatten üstleniyor. Peki, Ballerina filminin konusu ne, oyuncuları kim? Ballerina filmi ne zaman vizyona girecek?

BALLERINA FİLMİNİN KONUSU NE?

John Wick evreninde geçen Ballerina, ailesinin ölümünden sorumlu katilleri birer birer öldürmeye ant içmiş genç bir suikastçının intikam arayışını anlatıyor.

BALLERINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ana de Armas

Ian McShane

Keanu Reeves

Lance Reddick

Norman Reedus

Catalina Sandino Moreno

Anjelica Huston

Gabriel Byrne

BALLERINA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ballerina filmi tarihinde 6 Haziran 2025 vizyona girecek.