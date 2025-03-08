Ballerina filminin konusu ne, oyuncuları kim? Ballerina filmi ne zaman vizyona girecek?
Ballerina filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ballerina filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ballerina filminin konusu ne, oyuncuları kim? Ballerina filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
Ballerina filminin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Filmin senaristliğini Shay Hatten üstleniyor. Peki, Ballerina filminin konusu ne, oyuncuları kim? Ballerina filmi ne zaman vizyona girecek?
BALLERINA FİLMİNİN KONUSU NE?
John Wick evreninde geçen Ballerina, ailesinin ölümünden sorumlu katilleri birer birer öldürmeye ant içmiş genç bir suikastçının intikam arayışını anlatıyor.
BALLERINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ana de Armas
Ian McShane
Keanu Reeves
Lance Reddick
Norman Reedus
Catalina Sandino Moreno
Anjelica Huston
Gabriel Byrne
BALLERINA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Ballerina filmi tarihinde 6 Haziran 2025 vizyona girecek.
Etiketler: #Ballerina #John Wick #Ana de Armas
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