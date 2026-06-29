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Kod Adı: Olympus filminin konusu ne? Kod Adı: Olympus filminin oyuncuları kim?

Kod Adı: Olympus filminin konusu ne? Kod Adı: Olympus filminin oyuncuları kim?

29.06.2026 12:24:00
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Haber Merkezi
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Kod Adı: Olympus filminin konusu ne? Kod Adı: Olympus filminin oyuncuları kim?

Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kod Adı: Olympus filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kod Adı: Olympus filminin konusu ne? Kod Adı: Olympus filminin oyuncuları kim?
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Kod Adı: Olympus filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Katrin Benedikt ve Creighton Rothenberger üstleniyor. Peki, Kod Adı: Olympus filminin konusu ne? Kod Adı: Olympus filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düşüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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